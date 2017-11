Dit is het beste café van Gelderland

HENGELO - Eetcafé Jansen & Jansen in Hengelo is het beste café van Gelderland. Dat blijkt uit de Café Top 100 van Misset Horeca. De Achterhoekse horecazaak eindigde op de 14e plaats.

Volgens de jury verliep het bezoek aan Jansen & Jansen 'op rolletjes' en dat was vooral te danken aan de 'leuke, vriendelijke jongedame' die de drankjes rond bracht.

'We gaan voor haar voorstel, het bockbier. Als we ervan genieten, komt ze vragen of alles naar wens is, en als het glas leeg is of we nog iets willen. Uitstekend. Typisch zo’n parel die een bezoek compleet maakt', is te lezen in het juryrapport.

De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee werd door Misset Horeca uitgeroepen tot beste café van Nederland. ‘De Biet’ is veelzijdig; maar alles wat ze er doen, gebeurt buitengewoon goed. Robbert Roggeband runt een schoolvoorbeeld van een café', aldus de jury.

De Gelderse cafés in de top 100:

14. Jansen & Jansen - Hengelo

24. De Pub - Rossum

35. Jan & Jan - Didam

37. Hans - Arnhem

45. De Posthoorn - Epe

47. De Kromme Hoek - Scherpenzeel

73. Caspar - Arnhem

80. Beer & Bites - Nijmegen

88. ’t Ouwe Mesterhuis - Gameren

89. St. Anneke - Nijmegen

96. Arsenaal 1824 - Nijmegen

