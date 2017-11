RENKUM - De politie is op zoek naar een inwoner van Renkum. De man rijdt rond in een rode Renault Scenic.

Via Burgernet heeft de politie publiek gevraagd om te kijken naar de man. Hij verliet maandag in verwarde toestand zijn woning. Van zijn auto is slechts een deel van het kenteken bekend: 81-SP-??.

Wie weet waar de man is of hem heeft gezien in zijn auto, wordt verzocht 112 te bellen.