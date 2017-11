Miranda de Vries wacht fusie niet af en gaat weg

GELDERMALSEN - Burgemeester Miranda de Vries (47) van Geldermalsen gaat weg uit Gelderland. Ze wordt burgemeester van het Brabantse Etten-Leur. De Vries trad in december 2011 aan en heeft er bij haar afscheid exact een termijn van zes jaar als eerste burger op zitten.

Hoogtepunten opnoemen vindt ze moeilijk, zo uit de losse pols. 'Ik heb zoveel mooie dingen in Geldermalsen beleefd', zegt De Vries telefonisch. 'Vanmorgen nog was ik op een mantelzorgbijeenkomst waarop mensen vertelden wat ze mee- en doormaken. Dat zijn zulke fijne gesprekken. En ook momenten van troost aan mensen na een overlijden, die blijven me ook bij.'

Azc-rellen: 'Dat overkomt me niet nog een keer'

Haar naam zal voor altijd verbonden zijn aan die ene zwarte bladzijde: de azc-rellen in december 2015. De raadsvergadering op 16 december werd verstoord door een woedende menigte die het niet eens was met de komst van een asielzoekerscentrum voor 1500 vluchtelingen.

De Vries is openhartig over het dieptepunt. 'Ik heb daar veel van geleerd, vooral dat je bij het nemen van beslissingen nooit je eigen inwoners mag vergeten.' Vervolgens, strijdbaar: 'Dat overkomt me niet nog een keer.'

Op de vraag of ze tijdens haar sollicitatie daarover is doorgezaagd, antwoordt ze: 'Dat zijn gesprekken die in vertrouwelijkheid zijn gevoerd, dus die blijven in de sollicitatiecommissie.'

De Vries wacht fusie niet af

De Vries vertrekt in een periode waarin Geldermalsen op weg is zijn zelfstandigheid te verliezen. Op 1 januari 2019 fuseert de gemeente met Lingewaal en Neerijnen om op te gaan in West Betuwe. 'Met die fusie in aantocht nam ik de tijd om om me heen te kijken. De gemeenteraad heeft zo ruim de tijd op zoek te gaan naar een burgemeester voor die straks prachtige nieuwe gemeente.'

Etten-Leur hoopt Miranda de Vries nog voor Kerst te hebben geïnstalleerd. En dan moet ze razendsnel aan de bak. 'Ik moet leren hoe je carnaval viert.'

