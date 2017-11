PvdA: 'Te veel aandacht voor vinden techniekpersoneel, terwijl tekort in zorg oploopt'

ARNHEM - Er is vanuit de Provincie Gelderland te veel aandacht voor het vinden van goed personeel voor de technieksector, terwijl ook in de zorg grote tekorten dreigen. Dat vindt de Gelderse PvdA.

De partij wil samen met CDA en D66 woensdag vragen om een plan om de tekorten in de Gelderse zorg tegen te gaan. Zo bestaat er in Gelderland al een samenwerking tussen de provincie, werkgever en werknemers in de techniek. Die samenwerking moet er voor zorgen dat mensen die een techniekopleiding doen ook iets leren waar vanuit bedrijven vraag naar is.

Maar voor de zorg is zo'n krachtenbundeling er nog niet.

En zoiets zou voor de zorg ook een goede oplossing zijn. Binnen de zorg is niet alleen een tekort. Er worden ook mensen opgeleid voor een functie waar binnen de zorg weinig vraag naar is. ROC's zouden daar beter op in kunnen springen. En daar kan de Provincie Gelderland bij helpen, meent de PvdA.

Eenzijdig

Voor techniek is een flink bedrag uitgetrokken, meer dan 10 miljoen euro. 'Dat is natuurlijk heel mooi, maar wel wat eenzijdig', meent PvdA-fractievoorzitter Peter Kerris. Terwijl de verwachting is dat landelijk het zorgtekort in vijf jaar tijd oploopt naar zo'n 125.000 beroepskrachten. En geld is er. Kerris: 'We hebben eerder dit jaar enkele tientallen miljoenen euro's toegevoegd aan het potje voor economie. Dat zouden we hiervoor kunnen gebruiken.'

PvdA, CDA en D66 hopen dat een meerderheid van Provinciale Staten het woensdag met hen eens is. Zo ja, dan krijgen Gedeputeerde Staten de opdracht om met een plan te komen.