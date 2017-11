Deel dit artikel:











15 jaar cel geëist voor moord op zwager Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Tegen de 37-jarige Arnhemmer die wordt verdacht van de moord op zijn zwager in september vorig jaar, is dinsdag 15 jaar cel geëist. Hij wordt ervan verdacht de 26-jarige Tyson te hebben doodgeschoten in de Arnhemse wijk Schuytgraaf.

De Arnhemmers zouden de avond voor de schietpartij slaags zijn geraakt vlak bij station Arnhem Velperpoort. Tyson zou verhaal zijn gaan halen, omdat hij vermoedde dat zijn zus bont en blauw was geslagen. De verdachte ging 's nachts naar de woning van zijn zwager aan de Thaliastraat in Arnhem-Zuid. Bij het huis werd het slachtoffer meerdere malen beschoten. Vrouw Tyson aan het woord De vermoorde Tyson laat een vrouw en vier kinderen achter. In de rechtszaal maakte de vrouw gebruik van haar spreekrecht. Ze hield een emotioneel betoog. 'Woorden schieten tekort voor wat je ons hebt aangedaan', sprak ze onder meer. 'Je hebt aan helemaal niemand gedacht, behalve aan jezelf.' Verslaggever Danielle Rabbinge twittert vanuit de rechtszaal: Zie ook: Man staat terecht voor moord op zwager

