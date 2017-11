Scott Calderwood: oplossing bij Achilles is structureel

GROESBEEK - Achilles'29 zal voorlopig niet meer in dezelfde problemen komen als afgelopen half jaar.

Dat zegt Scott Calderwood, die vanuit United Sports Agency bemiddelde bij de Groesbeekse club namens de spelersgroep. "Het is een structurele oplossing. De club kan nu de salarissen van de afgelopen maanden betalen en het is niet zo dat ze over een paar maanden weer niet kunnen betalen."

De situatie was wel behoorlijk penibel. "Het duurde lang. We hebben de druk wel verhoogd en deze maandag was de deadline. Ik vind het wel knap dat de club erin is geslaagd om het voor elkaar te krijgen. Ook de spelersvakbond VVCS en de spelersgroep verdienen een groot compliment."