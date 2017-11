'Er wordt gejaagd en dat is absoluut niet goed voor Binky'

NIJKERK - De kans dat de vermiste hond Binky wordt teruggevonden, wordt met de minuut kleiner. Maar de dierenambulance in Nijkerk weet niet van opgeven. Al wordt gevreesd voor jagers die maandagavond in het gebied actief zijn.

Binky, 14 jaar oud en blind, is een kruising tussen een jack russell en een yorkshire terriër. Al ruim 24 uur wordt gezocht naar het dier, dat in de bossen bij Putten spoorloos verdween. Gevreesd wordt dat wilde zwijnen Binky aanvallen. Die komen in dat gebied veelvuldig voor. Een aanval zal het kleine hondje volgens deskundigen niet overleven.

Verboden te zoeken

Met man en macht zijn medewerkers van de dierenambulance actief in het bosgebied. Tot overmaat van ramp kunnen de vrijwilligers vanavond niet zomaar het bos in. Er wordt namelijk gejaagd door Staatsbosbeheer. Daarom zijn bepaalde stukken bos verboden gebied om te zoeken.

Niet goed voor Binky

Het geknal is niet bevorderlijk voor het terugvinden van het beestje. 'Dat is absoluut niet goed voor Binky', zegt vrijwilliger Alfred van de dierenambulance. Geschiet kan het hondje verder opschrikken. Maar van opgeven wil de dierenambulance niet weten: 'We zijn volhouders en gaan door.'

Het laatste teken van leven van de hond was afgelopen nacht. De eigenaar van de hond hoorde Binky blaffen. Maar daar bleef het bij.

Zie ook: Grote zoekactie naar vermist hondje Binky gaat door