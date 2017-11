Schuurbrand Opheusden: de auto's stonden buiten, maar de sleutels lagen binnen

Ogenschijnlijk kalm staat Hendriks de media te woord. De schade schat hij op 70.000 tot 75.000 euro. De gedupeerde autohandelaar tegen Omroep Gelderland: 'Ik werd gebeld door een bekende. Die zei: blijf rustig, maar je moet naar huis want er staat iets in de brand.'

'Vol gas verder'

Van zijn autobedrijf, een voormalige kippenschuur, is niks meer over. 'Ik had er testapparatuur in staan om auto's te controleren en repareren. De auto's stonden buiten, maar de sleutels lagen binnen dus daar kan ik zo 1, 2, 3 niet veel mee doen.'

Onbruikbare sleutels dus van heilige koeien. Hendriks haalt zijn schouders op. 'Ik moet dit probleem oplossen en dan vol gas verder.'

Bedrijf ruimt asbest op

Bij de brand kwam asbest vrij. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn de kankerverwekkende deeltjes in de directe omgeving van de verwoeste schuur terechtgekomen. Er stond nauwelijks wind.

Een gespecialiseerd bedrijf ruimt alles op. De directe omwonenden krijgen daarover een brief van de gemeente Neder-Betuwe.

Hoe de brand kon gebeuren, wordt onderzocht.

