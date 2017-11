Deel dit artikel:











Kippen gedumpt in Zoelen, roofdier eet poot op Foto: Comité Dierennoodhulp

ZOELEN - Wie dumpt er legkippen in Zoelen? Dat vraagt het Comité Dierennoodhulp zich af. 'Al voor de tweede keer zijn er laat in de avond of 's nachts bruine legkippen gedumpt aan de Broeksteeg in Zoelen. Vorig jaar ging het om zes legkippen, dit jaar zijn het elf volwassen kippen', zegt Sandra van de Werd van het comité.

Volgens Van de Werd is het een trieste aanblik. 'Ze zien er bleek uit met een rafelig verenkleed.' Een van de beestjes is volgens haar zelfs al aangevallen door een roofdier, het pootje ontbreekt. Wie er verantwoordelijk is voor de dump, is een raadsel. 'We denken een particulier, omdat de dump vorig jaar op exact dezelfde locatie was. Wie doet dat nou? Omdat ze iets minder productiever zijn, flikker je ze maar gewoon weg?', klinkt Van de Werd vol met onbegrip. Camerabeelden opvragen Het comité vindt dat dit snel moet stoppen. 'Wij zijn op zoek naar informatie over de persoon die deze kippen dumpt, want dit moet gestopt worden. We zullen buurtcamera's nakijken en als er verdachte beelden zijn zullen we het doorgeven aan de politie', vertelt Van de Werd. Met de gevonden dieren gaat het dankzij een buurtbewoner een stuk beter. Ze zijn opgevangen en ook met de kip zonder poot gaat het beter. Zie ook: de website van Comité Dierennoodhulp Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl