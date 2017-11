School voor het Nederlandse Lied wil groeien

ARNHEM - Ze willen de nieuwe Marianne Weber of Frans Duijts worden. De leerlingen van de 'School voor het Nederlandse Lied' zoals de nieuwe opleiding van ROC Rijn IJssel in Arnhem officieel heet. Dit jaar is de opleiding begonnen en de eerste negen studenten timmeren hard aan de weg. En als het aan de school ligt gaat de opleiding de komende tijd groeien.

Er wordt hard gerepeteerd door de eerste lichting studenten aan de 'School voor het Nederlandse Lied'. En alle negen hebben ze maar één droom. 'Ik hoop uiteindelijk als zanger mijn geld te kunnen verdienen. Dat is het mooiste', vertelt student Gijs Neplenbroek. 'En eigenlijk hoop ik straks de theaters in Nederland en misschien wel Europa te veroveren'.

De ambitie is er in ieder geval. Naast zangles en Nederlands leren de studenten alle kneepjes van het vak. 'Ondernemersvaardigheden, boekhouden, want dat is natuurlijk ook belangrijk als artiest om dat zelf bij te kunnen houden', zegt studente Angela Teunissen. 'Verder leren we hier adem- en stemtechnieken, dus gezond zingen leren we hier ook.'

Negen leerlingen in eerste jaar

Aan de eerste lichting voor de 'School voor het Nederlandse Lied' doen maar negen studenten mee. Maar volgens de opleiding is dat een bewuste keuze. 'Uiteindelijk moet het natuurlijk een volwaardige opleiding worden met een klas per jaar', laat directeur creatieve industrie Adri Bressers van Rijn IJssel weten. 'Maar dat is iets waar we naar toe groeien.'

Alle leerlingen proberen een eigen stijl te vinden. Voor Gijs betekent dat vooral zijn voorliefde voor oud-Nederlandse liedjes. En dat zijn liedjes die we vandaag de dag soms niet meer zouden accepteren, zoals Hij was maar een neger.... van de Zangeres Zonder Naam. 'Het liedje is eigenlijk ant-racistisch', weet Gijs die alles weet over de Zangeres Zonder Naam. 'Het is eigenlijk een cynisch of sarcastisch lied. Misschien wel het eerste lied dat zich uitspreekt tegen racisme.'

Dat en meer, leren de studenten tijdens de opleiding die ze na 3 jaar hopen af te ronden. En als het niet lukt? Gijs kan altijd nog het laboratorium induiken. Want die opleiding heeft hij al afgerond. En Angela gaat dan zoeken naar een andere oplossing waarbij ze toch bezig kan zijn met muziek. Maar het liefst staan ze straks over drie jaar allebei op de planken.

