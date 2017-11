Achilles werkt financiële achterstanden weg, club kan verder

GROESBEEK - Achilles'29 heeft een faillissement weten te voorkomen.

De club heeft de financiële achterstanden bijtijds weg kunnen werken en kan voorlopig verder. De Groesbeekse tweede divisionist stond enorm onder druk en had drie maanden achterstand bij het betalen van de spelers, maar dat is nu weggewerkt.

Achilles'29 kwam tijdens het vorige seizoen in de problemen toen de KNVB de club een boete van 72.000 euro oplegde. Vanaf dat moment had de club problemen om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Via een miljoenenlening van een Braziliaanse bank moesten de problemen worden opgelost. Of die lening ook daadwerkelijk is verstrekt, blijft vooralsnog onduidelijk. Voorzitter Harrie Derks was maandag niet bereikbaar voor commentaar.