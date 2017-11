Politie vangt hond op A12

DOETINCHEM - Politie-agenten hebben maandagmiddag een hond van de vluchtstrook op de A12 gehaald.

Even daarvoor kwamen er meerdere meldingen binnen dat er een grote hond op de A18 zou lopen, waarop de politie meteen is gaan zoeken. Daar werd nog bot gevonden, maar op de A12 was het wel raak. Het beestje liep op de vluchtstrook langs de snelweg.

De hond sprong, toen hij de kans kreeg, direct in de politieauto en is teruggebracht naar de eigenaar. Hoe de hond op de snelweg terechtkwam is niet bekend.