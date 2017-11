'Slak' laat zich niet inhalen

KLEVE - Een man in een donkere Volkswagen met Nederlands kenteken heeft in het Duitse Kleve het verkeer gehinderd. Hij wilde niet ingehaald worden, meldt de Duitse politie maandag.

De man reed afgelopen donderdag rond 19.50 uur met een slakkengangetje van 30 kilometer per uur over de Grunewaldstraße in de richting van Nederland. Een vrouw van 22 uit Emmerich wilde hem inhalen, maar steeds als ze dat probeerde gaf de man weer gas. Pas na zo'n 5 kilometer liet hij de vrouw invoegen.

Vlak daarna probeerde een andere auto de traag rijdende Volkswagen in te halen. Wederom stond de man dat niet toe.

De 22-jarige en de andere automobilist sloegen linksaf de Bundesstraße 504 in, naar Goch. De man in de Volkswagen reed toen rechtdoor naar de grens. De politie in Kleve is op zoek naar getuigen.