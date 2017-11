Deel dit artikel:











'Hij was bang dat ik dood langs de kant lag', aangereden fietser wil verzoenend gesprek Foto: Goof Pontier

DOETINCHEM - De aangereden politicus uit Doetinchem, Govert Jan Pontier, heeft contact gehad met de automobilist die hem zaterdag aanreed en vervolgens doorreed. Pontier zegt dat de man in shock was omdat hij dacht dat hij iemand had doodgereden.

Dat ongeluk gebeurde zaterdag rond 00.15 uur. Pontier zat op de fiets en was bijna thuis. De politie meldde daarna dat er inmiddels contact is gelegd met de tegenpartij, maar dat er nog gezocht wordt naar getuigen. Maandag schrijft Pontier op Facebook dat hij contact heeft gehad met de automobilist. 'Net gehoord dat de jongen die mij heeft aangereden in blinde paniek is doorgereden. Bang dat ik dood langs de kant van de weg lag. Hij was in zware shock. Hopelijk knapt hij daar weer een beetje van op en mag hij zien dat het met mij niet slecht gaat. Niemand rijdt een ander graag het ziekenhuis in. De mensen die hem lafaard, idioot of wat dan ook genoemd hebben mogen hun woorden terug nemen.' Pontier hield een gebroken enkel en schaafwonden over aan het ongeval.