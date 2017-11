Van topatleet naar haas: 'Ik sta nu te juichen als anderen hard lopen'

Hij was Europees Kampioen in 2006 en liep tweemaal op de Olympische Spelen. Altijd deed de oud-atleet uit Oosterbeek mee om de prijzen, maar nu is dat al een tijdje afgelopen. Hardlopen doet hij nog steeds, ook in volle stadions, maar hij loopt nooit een race uit. Hij is namelijk haas.

Wat is een haas?

De Olympische Spelen van Londen zaten er niet meer in voor Som. Maar om helemaal te stoppen vond hij wat ver gaan. 'Ik wilde blijven hardlopen, maar niet meer de grens opzoeken. Ik wilde niet meer revalideren na blessures en dergelijke, maar het wereldje blijft zo leuk. Toen besloot ik om te gaan hazen. Tempo te gaan maken.'

Een haas is namelijk iemand die voorop gaat in de race, niet meedoet om de prijzen maar er wel voor zorgt dat er hard wordt gelopen tijdens een wedstrijd. 'Zo vragen ze mij bijvoorbeeld om een rondje in 50 seconden te laten gaan. Dan moet ik er voor zorgen dat de rest ook in 50 seconden het rondje loopt. Niet in 49,5 seconden en niet in 50,5 seconden. En dat het liefst ook nog gelijkmatig. Dus in rondjes van 24,5 en 25,5 seconden. Dat is de grootste kunst van het haaswerk', aldus Som.

Maar waarom doen de atleten dat niet zelf? 'Er is nooit iemand die echt op kop wil lopen, het mikpunt wil zijn van de rest. Net zoals bij het wielrennen kun je gebruik maken van de slipstream. Dus huren ze daar iemand voor in.'

Het gaat niet altijd goed...

Som doet dat al jaren met groot plezier en met succes. Al gaat het niet altijd goed, zo weet hij zich nog goed te herinneren. 'In Shanghai, volgens mij twee jaar geleden ging het mis. We lopen de eerste 100 meter altijd in banen, maar in mijn baan stonden nog speerwerpers en verspringers. Ook staat er een official voor mij dat er nog niet gestart kan worden. Toch klonk het startschot.'

Foto: screenshot NOS

En dus stond Som stil, terwijl de rest al aan het lopen was. 'Toen moest ik alles op alles zetten om terug te komen en voorop te lopen. Dat heeft 300 meter geduurd en 120 meter daarna kon ik alweer uitstappen.'

'Het voelt alsof ik gewonnen heb'

En dat stoppen met de race moet toch raar zijn voor een oud-topatleet. 'Nee, het is niet heel vreemd. Ik haal nu de bevrediging uit het feit dat een race hard gaat. Ik heb zelf wel eens staan juichen als ze met 1.43 over de finish komen (op 800 meter). Daar zit de grote uitdaging, de grote kick. Het voelt dan ook alsof ik zelf een beetje gewonnen heb, ik heb er toch aan bijgedragen.'