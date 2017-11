Marcouch ontbijt met 22 kinderen

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft maandagochtend ontbeten met 22 kinderen van Kindcentrum de Werf. Het ontbijt vond plaats in het kader van de 15e editie van het Nationaal Schoolontbijt.

Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt, van 6 tot 10 november, genieten meer dan een half miljoen kinderen van een gezond ontbijt op zo'n 3.000 basisscholen. Naast een lekker en gezond ontbijt kregen de leerlingen van de school in Presikhaaf de kans om allerlei vragen aan de burgemeester te stellen.



Het goede doel van het schoolontbijt, Stichting Jeugdcultuurfonds Arnhem, kwam ook uitgebreid aan de orde. 'Een goed ontbijt is voeding voor het lichaam, kunst is voeding voor je ziel. Je hebt allebei nodig om te kunnen groeien', aldus de burgemeester.



Het Jeugdcultuurfonds Arnhem is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar geen geld is om het lesgeld voor de muziek- of dansschool of andere culturele activiteit te betalen. In dat geval kan een beroep gedaan worden op het Jeugdcultuurfonds.