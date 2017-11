Bronckhorst versoepelt regels evenementen

HENGELO - Inwoners van Bronckhorst die een evenement willen organiseren, hebben niet altijd meer een vergunning nodig. Straks geldt bij evenementen zonder risico's alleen nog een meldingsplicht.

'Wij waarderen de enorme inzet van organisatoren van de vele evenementen in onze gemeente', zegt burgemeester Marianne Besselink. 'We geven de organisaties graag het vertrouwen door regels te verminderen bij evenementen waar we geen risico’s verwachten.' De gemeente verwacht een melding sneller af te kunnen handelen dan een vergunningsaanvraag.



In Bronckhorst worden per jaar ongeveer 400 evenementen gehouden. In veel gevallen gaat het om een evenement waarbij er geen risico's zijn voor de openbare orde, de veiligheid, volksgezondheid of het milieu. Het college van B&W stelt de gemeenteraad nu voor om de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen.