'1,5 miljoen euro verdiend aan fraude met afval'

ZUTPHEN - De directeur van afvalinzamelaar Enorgha uit Putten staat maandag en dinsdag voor de rechtbank in Zutphen. Justitie verdenkt de afvalinzamelaar ervan verontreinigd afvalwater en vetten te hebben ingezameld zonder de juiste vergunningen daarvoor. Dat illegale afval zou vervolgens met valse papieren zijn geleverd aan co-vergisters.

Justitie denkt dat er circa 50.000 ton afval is omgekat bij het bedrijf. Dat zijn zo'n 2000 vrachtwagens vol. Er zou op deze wijze voor meer dan 1,5 miljoen euro zijn verdiend. De fraude heeft zich volgens justitie tussen 2012 en 2014 afgespeeld.

'Risico's voor mens en milieu'

Justitie liet eerder weten dat fraude met afval en co-vergistingsinstallaties risico's met zich brengt voor mens en milieu. Restproducten van co-vergisters worden uitgereden over het land. Wanneer niet-toegestane afvalstoffen in een co-vergister terechtkomen, kunnen die stoffen in de voedselketen of bodem belanden. Ook kan het invloed hebben op het vergistingsproces in de co-vergistingsinstallatie met veiligheidsrisico’s voor de directe omgeving.

'Er is niets weggemoffeld'

De directeur betoogde maandag voor de rechtbank dat de verwijten van justitie niet terecht zijn. 'Ik heb goed gehandeld. Elke maand keek de provincie naar het papierwerk. Ik ben ervan uitgegaan dat alles dus goed was. Er is niets weggemoffeld. Er was geen aanleiding dat we iets niet goed zouden doen.'

Dinsdag gaat de rechtszitting verder. Dan komt de officier van justitie met de strafeis tegen de verdachte. Ook de advocaat van de directeur komt aan het woord om zijn visie op de zaak te geven.

Bij Enorgha werkten achttien personen. Die zijn allemaal hun baan kwijt. Door het justitieel onderzoek wilde niemand meer zaken doen met het bedrijf, aldus de directeur.