LIVEBLOG: Grote brand in Opheusden, knallen gehoord en veel rook te zien Foto: Gerben de Graaf De rookwolk vanuit Utrecht te zien. Foto: Rolf Bakker

OPHEUSDEN - Er woedt een grote brand aan de Lakemondsestraat in Opheusden. De brand woedt in een oude kippenschuur. Er zitten geen dieren in, wel voertuigen. De rook is in de verre omgeving te zien, onder meer vanaf de A15. Omstanders hebben knallen gehoord en er komt volgens de brandweer asbest vrij. Volg hier de actuele gebeurtenissen in ons liveblog.

16:02 De brandweer blust met drie wagens. 15:55 Deze auto's stonden gelukkig buiten of werden op tijdig naar buiten gereden. Foto: Omroep Gelderland. 15:46 Een aantal voertuigen in de schuur moet als verloren worden beschouwd. Een aantal is er uit gehaald. 15:44 Het gaat om een schuur van 100 meter lengte bij 20meter breedte die volledig in brand staat. De rook wordt al minder, meldt de brandweer. Er zijn geen mensen in de buurt. Het vuur wordt onder meer bedwongen vanuit een hoogwerker. Foto: Omroep Gelderland. 15:39 Een bedrijf aan de overkant meldt knallen te hebben gehoord. Van paniek is geen sprake bij dit bedrijf, meldt de telefoniste. 'We zijn gewoon aan het werk.' 15:28 Op Twitter zegt de brandweer dat omwonenden ramen en deuren moeten sluiten als de rook dicht bij komt. Het artikel gaat verder onder de foto's en de video. Foto: Hans Koedam Foto: Theo Renkens. Foto: Robert de Vries. De brandweer vraagt op Twitter om ruimte, want wegen zijn smal.