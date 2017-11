Drie mannen veroordeeld voor kweken hennep

Deel dit artikel:











ZUTPHEN - De rechtbank in Zutphen heeft drie mannen tot zes maanden celstraf veroordeeld voor betrokkenheid bij hennepteelt in rijtjeshuizen. Het gaat om twee Apeldoorners van 30 en 48 jaar en een inwoner van Loenen van 39. De oudste van het stel had ook nog eens een geladen revolver in het bezit.

Een van de Apeldoornse mannen (48) had naast de plantjes in de kwekerij, 55 stekjes in het huis waar hij verbleef. Hij had daar ook een geladen revolver liggen. De twee andere mannen hadden samen een tweede kwekerij, met 320 hennepplanten, 182 moederplanten waarvan stekjes gesneden worden en 1477 hennepstekken. Daarnaast lag er 1,2 kilo aan henneptoppen. De mannen zijn volgens de rechtbank zeer georganiseerd en professioneel te werk gegaan. Er werden woningen speciaal voor de kweek gehuurd en een garagebox waar zij hennepgerelateerd materiaal stalden. De kwekerijen waren ingericht in rijtjeshuizen, waarmee de risico's voor omwonenden zijn genegeerd. Het geld dat de mannen hebben verdiend met de kweek zijn ze kwijt. Voor de 48-jarige man uit Apeldoorn is dat ruim 30.000 euro, de andere twee mannen moeten 61.000 euro inleveren. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl