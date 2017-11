Negen imposante gebouwen Achterhoek in 3D

DOETINCHEM - Negen imposante gebouwen uit de Achterhoek zijn vanaf nu in 3D te bewonderen in het Stadsmuseum. De gebouwen zijn geprint bij de Gruitpoort en daar is de afgelopen weken hard gewerkt aan de tentoonstelling.

'Ik vind het een prachtige expositie', vertelt Saskia Bruil van het Stadsmuseum. 'Ook de voorbereidingen ernaartoe waren heel bijzonder omdat het samenwerkingen zijn tussen diverse mensen en organisaties.'

De expo is vormgegeven door studenten mediavormgeving van het Graafschap College en vrijwilligers van de Gruitpoort die de 3D-gebouwen hebben geprint.



Bij de tentoonstelling worden onder andere de DRU Cultuurfabriek in Ulft, Villa Ruimzicht in Doetinchem en het Steengroevetheater in Winterswijk in het klein weergegeven.

Ook foto's en beschilderingen

Naast de 3D-gebouwen is er nog veel meer te zien. 'We laten foto’s zien en we hebben ook hele mooie beschilderingen gemaakt van kaarten van de Achterhoek waar de 3D-prints op getoond worden', vertelt projectleider Eefje Ernst.

Met de tentoonstelling hoopt Ernst dat de binding tussen Doetinchem en de Achterhoek wordt verbeterd. 'Door middel van dit project willen we de Achterhoek meer betrekken met de binnenstad van Doetinchem.' Om deze reden worden de maquettes na de expositie naar de binnenstad Doetinchem gebracht. De tentoonstelling is tot en met 5 december te bewonderen in het Stadsmuseum.