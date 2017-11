'Laat je vanaf 55 jaar testen op prostaatkanker'

ARNHEM - Elk jaar wordt bij zo'n 11.000 mannen prostaatkanker vastgesteld. En elk jaar sterven er ruim 2500 aan. Voorzitter Kees van den Berg van de ProstaatKankerStichting.nl pleit ervoor dat mannen zich vanaf 55 jaar elke twee jaar laten testen.

De Puttenaar spreekt uit ervaring. Bij hem werd in 2012 prostaatkanker ontdekt. 'Ik liet ieder jaar mijn bloed meten op meerdere waardes, omdat ik veel reis', vertelt hij op Radio Gelderland. 'Om te zien of ik iets vóór kan zijn.' De PSA-waarde bleek verhoogd.

'In 2010 al iets en ook in 2011', zegt Van den Berg. 'En in 2012 kwam het boven de norm van 4. Het was 5. En dan ga je kijken wat je eraan kan doen. Toen ben ik naar een uroloog gegaan, via de huisarts. Toen zijn er biopten genomen (stukjes weefsel worden weggenomen, red.). Na een week bleek: prostaatkanker. Maar een heel lichte vorm, waar je normaliter mee zou wachten tot het erger zou worden.'

'MRI-scan betrouwbaarder'

Van den Berg zat het niet lekker, hij besloot voor een second opinion naar het Radboudumc in Nijmegen te gaan. Een MRI-scan. 'Aan de kant waar niet geprikt kon worden, zat toch een agressieve. Mijn score was 7, het zat tegen de wand aan. Dus als je dan nog één of twee jaar zou wachten, dan gaat die door de wand heen en dan heb je uitzaaiingen. Dus ik ben blij dat ik in de MRI geweest ben. Die is meer dan 90 procent betrouwbaar.'

Van den Berg verwacht dat wetenschappelijke studies spoedig zullen uitwijzen dat MRI betrouwbaarder is dan biopten. De resultaten worden waarschijnlijk eind deze maand of begin volgende maand gepresenteerd, denkt hij.

'Richt je op 55-70 jaar'

Bij mannen vanaf 75 jaar komt prostaatkanker vaak voor. En van de 90-plussers hebben heel veel het, zegt Van den Berg. 'Er wordt dan vaak gezegd: je gaat er niet aan dood, maar je gaat er mee dood. Je overlijdt vaak aan andere kwalen.'

Van den Berg pleit ervoor aandacht te geven aan mannen van 55 tot 70 jaar. 'De celdeling gaat dan vaak sneller.'

Om de twee jaar de PSA-waarde laten meten bij de huisarts is volgens hem verstandig. 'Is er in zes jaar niets aan de hand - blijft die laag - dan is er over het algemeen weinig kans dat je het jaren later alsnog krijgt. Zekerheid heb je natuurlijk nooit, maar dan heb je wel de rust. Maar stijgt het bij 55, 57, 59, dan moet je het in de gaten houden.'

Nazorg van groot belang

De nazorg is na een operatie of een behandeling van groot belang, weet Van den Berg. Vaak is er sprake van incontinentie.

Van den Berg: 'Incontinentie is natuurlijk een groot probleem. Als je bijvoorbeeld met een luier moet lopen. Of als je de trap oploopt en je moet hoesten, dat is heel vervelend. Je moet ervoor zorgen dat je een goed team om je heen hebt.' Van den Berg wijst bijvoorbeeld op een fysiotherapeut die bekkentherapie kan geven.

'Het wordt nooit meer zo als het was, maar er valt goed mee te leven. Al moet je wel wat vaker naar de wc', aldus Van den Berg.

Praten met lotgenoten

Praten over prostaatkanker valt voor veel mannen niet mee, is de ervaring van Van den Berg. Zijn stichting organiseert lotgenotenbijeenkomsten. Dinsdag is er eentje in Doetinchem.

'Die bijeenkomsten zijn van groot belang om van gedachten te wisselen', vindt de Puttenaar. 'Bij zo'n bijeenkomst zit je met mannen die prostaatkanker hebben of hebben gehad. Die kunnen er met elkaar wat makkelijker over praten, onder meer over de behandelmethoden. Er is een scala aan behandelmethoden.'

