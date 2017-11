Vuurwerkapp: Barneveldse politie weet als je te vroeg knalt

BARNEVELD - Wie niet kan wachten met vuurwerk tot oudjaarsdag heeft in de gemeente Barneveld grotere kans in de kraag gevat te worden. Als eerste gemeente in Gelderland doet Barneveld dit jaar mee aan een pilot rond vuurwerkoverlast. De politie wordt door een detectiesysteem via een app gealarmeerd waar er geknald wordt.

'De overlast tijdens oud en nieuw viel de afgelopen jaren wel mee', zegt Bertil Rebel van de gemeente Barneveld. 'Maar in de dagen ervoor was het wel regelmatig raak.' Jaarlijks heeft de gemeente voor zo'n 30.000 euro aan schade.

'Overtreders in de kraag vatten is lastig', zegt Rebel. 'Vaak zijn ze alweer weg als de politie of opsporingsambtenaar, de BOA, ter plekke is.' Met het nieuwe systeem is de politie sneller op de hoogte, is de verwachting.

Mirjam Stevens van Munisense vertelt over de app die het bedrijf heeft ontwikkeld:

Tot op de vierkante meter nauwkeurig

Het systeem werkt met sensoren - een soort antennes - die op daken van gemeentelijke instellingen geplaatst worden. Die antennes meten het geluidsniveau op microsecondenniveau en registreren waar er harde vuurwerkknallen zijn. Die meldingen worden via een app doorgegeven aan de politie en die kan zo tot op de vierkante meter nauwkeurig zien waar er geknald wordt.

Waar in de gemeente de detectors geplaatst worden, wil de gemeente niet zeggen. Volgens het bedrijf dat het systeem heeft ontwikkeld zijn de antennes niet vanaf de straat te zien. 'Om te voorkomen dat vandalen er mee aan de haal gaan.'

Meer 'heterdaadjes'

De gemeente Barneveld hoopt met het systeem dit jaar op meer 'heterdaadjes'. Rebel: 'En we hopen zo ook ouders te attenderen dat dit echt niet mag. Als we daar allemaal op letten en onze verantwoordelijkheid nemen, blijft oud en nieuw een leuk feest voor iedereen. Want hoe meer overlast en schade, hoe luider de discussie over een vuurwerkverbod.'