Allach vertrekt vanwege 'Russische bemoeizucht', maar Vitesse wil van onrust niets weten

ARNHEM - Mo Allach maakt financieel een grote klapper door Vitesse in te ruilen voor Maccabi Haifa. Maar het is zeker niet de enige reden voor zijn plotselinge vertrek.

door: verslaggever Richard van der Made

De 44-jarige Allach sluit de Arnhemse deuren ook per direct vanwege 'aanhoudende Russische bemoeizucht' met het technisch beleid van Vitesse. Die sluimert onderhuids al maanden rondom het Arnhemse voetbalbolwerk. Bemoeienissen waar vooral directeur Allach en trainer Henk Fraser last van hebben. Grootste bron van ergernis voor het duo is commissaris Valeri Oyf die er niet voor terugdeinst zich nadrukkelijk met technische zaken te bemoeien. De Rus is weer een goede vriend en zakenrelatie van Chigirinsky die Vitesse sinds juli 2010 in handen heeft. Oyf heeft dus invloed. Chigirinsky zelf heeft naar verluidt alleen contact met algemeen directeur Joost de Wit en is in vijf jaar tijd hooguit vijf keer in Arnhem geweest.

Commissaris Oyf

Oyf duikt wel regelmatig op binnen de muren van Gelredome en zou zelfs opstellingen van Vitesse willen bepalen. Ook eist (meer) hij volgens goed ingelichte bronnen meer inspraak over welke spelers wel of niet naar Vitesse komen. Daarmee begeeft de flamboyante Rus zich nadrukkelijk op het terrein van Allach die dat vanzelfsprekend als kwalijk en irritant ervaart. Het is één van de belangrijkste oorzaken voor het abrupte vertrek van de TD bij Vitesse, die bij Maccabi Haifa een enorme financiële klapper maakt. Eerder deed een goede vriend van Allach dat al toen Peter Bosz (ook middenin het seizoen) in de winter van 2015 naar Maccabi Tel Aviv vertrok. Saillant detail, Tel Aviv is de grote rivaal van Haifa. Bosz en Allach werkten drie jaar samen bij Vitesse en onderhouden nog steeds contact met elkaar.

Ongenoegen met woord en gebaar

Terug naar de commissaris. Het is de bedoeling dat de RvC leden, bij Vitesse aangevoerd door de Oostenrijker Yevgeni Merkel, een adviserende rol op de achtergrond vervullen. Oyf opereert weliswaar in de luwte, maar zijn adviezen lijken dus veel verder te gaan dan gebruikelijk. Ook op de tribune heeft de Rus, voor het oog van veel Vitesse medewerkers, met woord en gebaar al meerdere malen zijn ongenoegen geuit over het spel en keuzes van trainer Fraser. Daarnaast zou Oyf Mo Allach regelmatig bestoken met 'dringende adviezen' op technisch vlak. Dat zorgt voor de geboren Hagenaar voor een bijna onwerkbare situatie. Oyf is voor de media overigens niet te spreken.

Fraser zwijgt

Trainer Henk Fraser is dat wel, maar houdt zich wijselijk op de vlakte. Het is veelzeggend dat de oefenmeester niet op de situatie wil ingaan. 'Dat zegt misschien genoeg ja. Ik kies er voor mijn mond te houden. Mijn zwijgen mogen mensen interpreteren zoals ze willen. Ik vind daarom ook niet dat Mo ons in de steek laat.' Algemeen directeur Joost de Wit liet vorige week nog bij Omroep Gelderland weten dat hij zorgt dat 'iedereen binnen zijn eigen rol' blijft. Ook zei De Wit dat hij 'niets bagatelliseert' over de Russische bemoeizucht. Feit is dat De Wit zijn collega Allach niet binnenboord heeft weten te houden in deze gevoelige kwestie.

'Vervelende ervaringen'

De Wit vindt echter niet dat er onrust is bij Vitesse. 'Bij elke Nederlandse club mengen zich bepaalde mensen wel in discussies. Daarin zijn wij niet uniek. Maar de afspraken zijn heel duidelijk. Misschien heeft Mo Allach dingen als vervelend ervaren, maar hij bepaalde het technisch beleid en dat deed niemand anders. Marc van Hintum gaat hem nu tijdelijk opvolgen en dan blijft alles gewoon hetzelfde. Er is dus geen onrust.'