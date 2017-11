Beloning voor tips over kattenmoord

APELDOORN - De eigenaren van de twee katten die zijn beschoten in de Apeldoornse wijk Sprengenbos, hebben op flyers aangekondigd dat er een beloning hangt aan het geven van tips die leiden naar de dader. Eén van de katten is gestorven aan haar verwondingen.

Zaterdag zijn de nieuwe flyers opgehangen, meldt dagblad De Stentor. Op 26 oktober werden al flyers opgehangen met een oproep om uit te kijken naar de dader. Twee dagen eerder kwamen een jonge poes en een kater thuis met kogeltjes in hun lijf.

Alsnog overleden

De kater heeft een kogel in de ruggengraat die niet te verwijderen is. Een tweede kogel trof een poot, waar het dier dinsdag aan wordt geopereerd. Het poesje is er helaas minder goed vanaf gekomen. Na het verwijderen van een kogel uit haar darmen, is ze een paar dagen later alsnog overleden.

