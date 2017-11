Auto in brand gestoken in Zutphen

Foto: politie Zutphen

ZUTPHEN - In Zutphen is zondagavond een auto in brand gestoken. Dat meldt de politie.

De brand aan de Van der Vegtestraat werd rond 22.00 uur gemeld. Toen de brandweer arriveerde, stond de wagen al volledig in lichterlaaie. Het zwaar beschadigde voertuig is afgesleept voor onderzoek. De politie is op zoek naar tips. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl