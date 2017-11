Man met steekwapen probeert bakker te overvallen

Foto: Google Street View

GELDERMALSEN - Een 31-jarige man zonder vast woonadres is maandagochtend opgepakt, nadat hij in Geldermalsen had geprobeerd een bakkerij te overvallen.

De man liep rond 08.15 uur de bakkerij aan de Willem de Zwijgerweg binnen en bedreigde de medewerkster met een steekwapen. Er waren op dat moment ook klanten in de zaak. De medewerkster wist aan de overvaller te ontkomen door de achterkant van de bakkerij in te vluchten. Daarna droop de man af zonder buit. De dader meldde zich kort na de overval telefonisch bij de politie. Hij werd daarna in de buurt van de bakkerij opgepakt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl