Mo Allach vertrekt per direct bij Vitesse en gaat naar Israël

Allach was bezig aan zijn vijfde seizoen in Arnhem. Zijn contract liep af. Allach begint volgende week maandag al bij zijn nieuwe werkgever in Israël. Maandagochtend iets na 11.00 uur tekende hij in Haifa een contract voor 1,5 jaar, zo bevestigt een journalist van Sport5. Daar zit ook nog een optie in voor nog een extra jaar.

Afgelopen weekend bezocht Allach een wedstrijd van Maccabi Haifa tegen een club uit Saoedi Arabië en voerde hij ook diverse gesprekken met de clubleiding. 'Hij is hier al een tijdje en wordt gezien als de man die weer nieuwe successen kan brengen', zegt de reporter. 'Ze hebben al lang niets gewonnen bij Haifa.'

Mo Allach maakt een wandeling in Haifa in Israël (foto Sport5)

Van Hintum opvolger

Marc van Hintum neemt de werkzaamheden van technisch directeur bij Vitesse tijdelijk over. 'We gaan wel op zoek naar een opvolger, want Van Hintum keert na 1 juli zeker terug in zijn rol als hoofd scout', zegt directeur Joost de Wit. 'Tot het eind van dit seizoen hebben we met Marc iemand die de werkzaamheden goed kan invullen.'

Credits

De Wit heeft veel lof voor de vertrekkend technisch directeur. 'We hebben veel aan Mo Allach te danken', zegt De Wit. 'Op het gebied van scouting en ook als het gaat om transfers. We gaan nu zorgvuldig op zoek naar een opvolger voor hem. Hij krijgt alle credits.'

Groot gemis

Trainer Henk Fraser laat in een reactie weten dat hij baalt van het vertrek van Allach. 'Hij laat een grote leegte achter bij Vitesse. Ik ben best bang voor ons als club. Nee, ik vind niet dat Mo Vitesse in de steek laat. Maar het is wel een duidelijk gemis. Ook voor ons als staf. Hij heeft hier duidelijk een stabiele organisatie neergezet en dat eerder ook al bij de KNVB gedaan. Wij hebben een goede relatie, maar het was ook vooral een professionele relatie.'