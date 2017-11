Verwoestende brand in hooischuur Brakel aangestoken

Foto: Omroep Gelderland

BRAKEL - De grote brand in een schuur in Brakel, twee weken geleden, is waarschijnlijk aangestoken. Honderden hooibalen gingen in vlammen op.

De politie doet nog steeds onderzoek naar de brand, maar gaat uit van brandstichting. De uitslaande brand woedde 25 oktober aan de Verdrietweg. Toen de eerste bluswagens arriveerden, stond de boerenschuur van 100 bij 20 meter al volledig in lichterlaaie. Er was dan ook geen redden meer aan. Zie ook: Onderzoek verwoestende schuurbrand Brakel nog in volle gang

Enorme vuurzee legt grote hooischuur in de as