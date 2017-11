Nijmegen heeft een mini-wijkagent

Foto: Facebook/wijkagentendukenburg

NIJMEGEN - Waakzaam en dienstbaar. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Dat merkte een agent van de politie Nijmegen-Zuid onlangs toen hij in privétijd langs een verkeersongeval kwam. Om te checken of er iemand gewond was, stopte hij direct. Tegelijkertijd zag hij een jongetje in een blauw/geel uniform komen aanrennen.

Eenmaal aangekomen bij de plek des onheils in stadsdeel Dukenburg maakte deze jongeman zich bekend als de wijkagent en vroeg of ze hulp nodig hadden. De agent die in zijn vrije tijd poolshoogte was komen nemen, heeft de mini-wijkagent maar verteld dat de politie inmiddels al was gebeld en dat hij mogelijk beide partijen kon helpen met het invullen van een schadeformulier. 'Wow, deze had ik nog niet' Daarop zag hij het jongetje aarzelend naar hem kijken, waarop hij meedeelde dat-ie geen pen bij zich had. De grote agent zei daarop tegen de kleine agent dat hij nog wel een pen bij zich had die hij kon krijgen. 'Dat is goed', was de reactie. De pen met politielogo nam het kind met glinsterende ogen en een grote glimlach aan; 'Wow, deze had ik nog niet'. Inmiddels waren de collega's van de mini-agent gearriveerd, waarna hij de taken aan hen overdroeg zodat hijzelf weer zijn weg kon vervolgen om waakzaam en dienstbaar de mensen in Dukenburg te beschermen. Een held, aldus de grote agent die hem aan een pen hielp.



Foto: Facebook/wijkagentendukenburg