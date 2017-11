Zoekactie naar oud, blind hondje: 'De zwijnen zijn het grootste gevaar'

Foto: Jan Bruil (via Buitengewoon)

PUTTEN - In de bossen bij Putten is zondagavond een zoekactie gaande naar een 14 jaar oud hondje, een kruising tussen een Jack Russell en een Yorkshire Terriër. Het hondje is niet alleen oud, maar ook grotendeels blind. De angst is dat de hond wordt gepakt door wilde zwijnen.

'We hebben twee auto's ingezet', vertelt een woordvoerder van de dierenambulance Nijkerk. Met vijf mensen en een warmtecamera wordt het bos afgezocht. 'Het stikt van de wilde zwijnen. Als de hond in aanraking komt met de varkens, dan betekent dat zijn dood.' Toch kan de zoekactie niet lang meer doorgaan. 'De jagers zijn nu ook actief in het bos en die hebben geen zin in pottenkijkers.' Hoe de hond vermist is geraakt, is nog niet duidelijk.