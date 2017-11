Dominee in Wapenveld roept op: ga niet naar Bökkers

Foto: Bökkers

WAPENVELD - Dominee Gerling van de Hervormde Gemeente in Wapenveld heeft in zijn preek opgeroepen om niet naar een optreden van de band Bökkers in Wapenveld te gaan. 'Een band waarin de liedjes vol van de grofste vloeken zijn.'

Dominee Gerling deed de oproep in zijn preek op dankdag afgelopen woensdag. De Sallandse rockband Bökkers trad vrijdag op bij een tentfeest, georganiseerd door oranjevereniging Maxima. 'Ken je de band?', vraagt de dominee tijdens zijn preek aan de kerkgangers. 'Een band die in bijna alle liedjes een levensstijl laat horen die dwars staat op de geboden van God.' 'Jezus wordt compleet belachelijk gemaakt' Gerling laat weten dat een nummer over Jezus hem het diepste heeft geraakt. 'Jezus wordt compleet belachelijk gemaakt. De dienst aan de Here Jezus wordt voor gek gezet. En nu zijn we vanavond in de kerk voor dankdag. God dankbaar zijn voor wat je hebt ontvangen. En kun je dan vrijdag daarheen? Nee toch. Praat er met elkaar nog eens over. En zeg: wij gaan vrijdag lekker iets anders doen', is het advies van de dominee van de Hervormde Gemeente. Preek op YouTube Bökkers, een band die ooit begon als coverband van Normaal, zette dit stuk van de preek van dominee Gerling op YouTube. De hele preek van dominee Gerling is hier terug te luisteren: Kerkdienstgemist.nl De dominee was zondag niet bereikbaar voor een reactie. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl