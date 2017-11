Henk Fraser ziet nu de gevolgen van de Europa League bij Vitesse

ARNHEM - Vitesse leek niet vooruit te branden tegen PEC Zwolle. De vermoeidheid van de Europa League leek de ploeg parten te spelen.

"Op dit moment is dit wat wij kunnen brengen, zeker fysiek gezien. Op een gegeven moment is het een optelsom, want we hebben er nu vier gehad in de Europa League. Daarom zeg ik ook dat mijn ploeg er alles aan gedaan heeft. Er zat gewoon niet meer in."

Fraser vond tegenstander PEC Zwolle slim spelen. "Ze probeerden ons te lokken. Normaal heb je iets meer energie en kan je het risico nemen, maar het ging gewoon niet. Dit was de max. Ik moet realistisch zijn. We waren vandaag niet bij machte om het af te dwingen. Maar ondanks alles ben ik blij met het punt."

De trainer beseft dat Vitesse er toch niet slecht voor staat. "Ajax en Feyenoord hebben nu een bepaalde uitslag. Dit is een regulier verlopende competitie en de ploegen zitten heel dicht bij elkaar. Het is niet vanzelfsprekend dat je zomaar wint."