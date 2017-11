Wauw! De regenboog in Gelderland in foto's

ARNHEM - Ook zo onder de indruk van de regenboog zondagmiddag? Een oproep op Facebook levert deze prachtige foto's op. Allemaal gemaakt in Gelderland.

Het blijft een bijzonder fenomeen: de regenboog. Op sommige plekken was zelfs een dubbele regenboog duidelijk te zien.

Onder de foto's is te lezen waar de foto is gemaakt en door wie.

Ook zonder regenboog is dit een prachtig plaatje. Met regenboog helemaal! Deze foto is gemaakt vanaf de molen De Prins van Oranje in Buren door Elenor Arends.

De regenboog geeft de kermis in Hedel nog meer kleur dan er al was! Foto gemaakt door Tiina Saastamoinen.

Deze regenboog was te zien in Winterswijk en werd vastgelegd door Ferdy Woudenberg.

Herma Tijken zag deze fel stralende regenboog bij Halle.

Regenboog met op de achtergrond een indrukwekkend donkere lucht. Foto gemaakt in Leuvenheim door Jacqueline Dieks.

Gert-Jan te Gronde uit Winterswijk maakte deze foto vanaf zijn studieplek.

Moniek Hartjes maakte deze foto van de regenboog boven Doesburg.

Hoe één regenboog zoveel verschillende plaatjes kan opleveren... Dit prachtige exemplaar is gemaakt in Meddo-Winterswijk door Henriette ten Holder-Prinsen.

Mariska Anneveld reageerde op onze Facebookpagina met deze foto, gemaakt in Bennekom.

Cynthia Kok maakte deze mooie plaat van de regenboog boven Wageningen.

En zo zag de Markt in Arnhem er zondagmiddag uit. Foto gemaakt door Linda Buurman.

Barry Berentsen zag boven zijn huis in Miste (bij Winterswijk) deze prachtige regenboog.