Ondernemers Harderwijk snakken naar koopzondag: 'We hebben de gasten niets te bieden'

HARDERWIJK - Het is deze zondag een oase van rust in het centrum van Harderwijk: de winkels zijn dicht. Maar dat gaat veranderen. In december zijn er voor het eerst twee koopzondagen. De ondernemers kunnen niet wachten.

'We hebben de gasten op zondag niets te bieden', zegt ondernemer Charla Dekens. 'Alleen maar een dolfinarium. De mensen zeggen: kunnen we niet gezellig even de stad in als we bij het dolfinarium vandaan komen? Nee, dat kan niet. De winkels zijn gesloten.'

Bij wijze van proef gaan de winkels in Harderwijk op 3 en op 24 december open. Het scheelde niet veel. De gemeenteraad nam het voorstel met een stem verschil aan. Bij ondernemers ligt dat anders. 70 procent van hen wil dat de deuren op zondag open kunnen, blijkt uit onderzoek.

'Men verwacht dat er wat extra's in het laatje van de ondernemers terechtkomt', zegt Cees van Oostrum van de Stichting Centrummanagement Harderwijk. 'Dus vanuit economisch perspectief. Maar een ander perspectief is dat we graag willen dat Harderwijk een bruisende stad is, die ook op zondag voldoende te bieden heeft voor de eigen bewoners en voor de toeristen.'

Ede ging Harderwijk voor

In het eveneens overwegend christelijke Ede werd vorig jaar al de koopzondag ingevoerd. En dat lijkt goed te gaan. Ondernemers bepalen zelf of ze de winkel opendoen.

'Ze zijn van de schrik bekomen, laat ik het zo zeggen', reageert Anne-Marie Vreman van de Stichting Binnenstadsmanagement Ede. 'Het is een groeiproces. U bent hier op de biblebelt: men is van mening dat de zondagsrust heilig is. Er zijn winkeliers die er absoluut niet van te overtuigen zijn dat het goed is voor de winkelier om open te gaan.'

Van Oostrum van de Stichting Centrummanagement Harderwijk kan bijna niet wachten tot het in Harderwijk zover is. 'Het is leeg! De mensen lopen hier wel een beetje te wandelen, maar er is weinig reuring. Er gebeurt niks!'