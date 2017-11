Innovatieprijs voor sfeer in theater Eibergen

EIBERGEN - Het Openluchttheater Eibergen heeft zaterdag de innovatie-award van de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters (VNO) gewonnen. Het theater krijgt deze prijs voor de ontwikkeling van jute schermen.

'De schermen zijn een alternatief voor de lelijke bouwhekken met zwart landbouwplastic', zegt het openluchttheater. 'De schermen kunnen voor ontsierende objecten als afvalcontainers en aggregaten worden geplaatst.' Maar de schermen kunnen ook gebruikt worden om theaters optisch te verkleinen. 'De low-budget jute schermen zijn voor vrijwel ieder theater betaalbaar en toepasbaar. Vrijwilligers van Openluchttheater Eibergen hebben voor het eigen theater twaalf jute schermen gemaakt.'

Bijzonder aan de award is, is dat deze in het eigen theater werd uitgereikt. De prijs, bestaande uit een oorkonde en een plaquette, werd overhandigd tijdens de jaarvergadering van de VNO die toevallig in Eibergen werd gehouden. Andere genomineerden waren de openluchttheaters in Valkenburg, Eemnes en Heeswijk-Dinther.

Foto: PR Openluchttheater Eibergen