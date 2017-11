Terwijl het verkeer doorraast, redden twee meiden pony's van de snelweg

BRUCHEM - Twee pony's langs de snelweg zorgden zondagmiddag voor opschudding op de A2. Terwijl het verkeer doorraast stappen Calijn ten Napel en Sanne Kolman uit Enschede uit de auto om de pony's te redden.

'We reden er langs met onze vrachtwagen met trailer en zagen de pony's rennen. Mijn vader heeft de auto op de vluchtstrook gezet en wij zijn de auto uitgesprongen om de pony's te vangen', vertelt Calijn. De pony's liepen langs de A2 tussen knooppunt Empel en Kerkdriel.

'Eén pony wilde over de vangrail springen'

Terwijl haar vader een veilige plek zoekt voor de vrachtauto, proberen de meiden (beiden 18) de pony's te omsingelen. 'Dat was lastig, want de pony's waren opgejaagd en eentje dreigde zelfs over de vangrail te springen. Het was een angstige situatie, want er kunnen gekke dingen gebeuren.'

Calijn en Sanne zijn gelukkig gewend om met probleempaarden te werken. 'We hebben ze heel rustig benaderd, zodat we ze uiteindelijk bij de halster konden pakken.'

'Mensen maakten foto's vanuit de auto'

Calijn en Sanne zijn drie kwartier bezig geweest om de pony's te vangen. 'Gelukkig werd op een gegeven moment een rijbaan afgesloten door de politie en moest het verkeer op de andere rijbaan 70 rijden. Ik zag hoe mensen foto's maakten en video's vanuit de auto, terwijl wij probeerden de pony's te vangen.'

Het verbaast Calijn dat zij er niet meer auto's zijn gestopt. 'Er is één motorrijder gestopt om 112 te bellen. Wij hebben 112 ook gebeld en daar vertelden ze dat ze plat werden gebeld over de pony's.'

Zie ook:

File door pony's op de A2