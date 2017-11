Nepbrieven afgeleverd bij bewoners in Apeldoorn

Bewoners van de wijken Het Loo en Kerschoten keken vreemd op van de brief. 'Het is zonder postzegels of iets bezorgd bij ons in de buurt', zegt een bewoner tegen Omroep Gelderland. In de brief staat geschreven dat in samenwerking met de gemeente een 'relay' wordt geplaatst tussen het internetmodem en de aansluiting die de woning inkomt. Hiermee zouden de inlichtingendiensten AIVD en MIVD toegang krijgen tot alle communicatie.

Ook wordt aangegeven dat er tussen 4 en 8 december 2017 de 'relay' gëinstalleerd gaat worden en of mensen via internet willen aangeven wanneer ze op een specifieke tijd thuis zijn. Was getekend Bernadde Ot Fontijn, oftewel Bits of Freedom.

20.000 brieven

Bits of Freedom zegt dat ze in totaal 20.000 brieven heeft verspreid in heel Nederland onder de fictieve naam Rijksveiligheidsdienst. Ook geeft de organisatie een toelichting op de brief. Deze bevat namelijk een link naar een website. 'Mensen worden direct doorgestuurd naar de sleepwet-kieswijzer met uitleg. Ook als ontvangers contact opnemen via het vermelde telefoonnummer of e-mailadres in de brief, krijgen ze direct uitleg dat het om een ludieke actie gaat,' aldus Bits of Freedom.

AIVD reageert

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft inmiddels ook op de brief gereageerd. De AlVD verwijst door naar de eigen website waar de juiste informatie over de diensten staat.

Aftapwet

De aftapwet is een wetsvoorstel waarin de veiligheidsdiensten meer bevoegdheden krijgen. Zo mogen ze meer internetverkeer aftappen en mensen hacken. Dit is volgens het kabinet nodig om in te spelen op nieuwe dreigingen van terroristen en andere 'staatsvijanden'. Er komt een referendum waarin het volk zich mag uitspreken of ze wel of niet willen dat de wet er komt. Dat wordt gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gehouden.

Lees hier de nepbrief uit Apeldoorn:

Brief Bits of Freedom