Auto knalt tegen pilaar viaduct, vrouw zwaargewond

RAVENSTEIN - Een vrouw van 34 uit Arnhem is ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de A50. De vrouw verloor de macht over het stuur en is met de auto over de vangrail tegen een pilaar van een viaduct geknald.

De Arnhemse zat alleen in de auto in de richting van Oss. Na het inhalen wilde ze weer op de rechterbaan rijden, maar verloor toen de macht over het stuur. Een mogelijk oorzaak zou de aquaplaning op de weg zijn. Hierdoor kan een auto tijdelijk onbestuurbaar worden door een laagje water tussen de autoband en het wegdek. Zelf uit auto gekropen De vrouw kon zelf nog uit de auto komen en is met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Volgens de politie is de vrouw ernstig gewond, maar wel buiten levensgevaar.