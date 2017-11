Worst knap vierde bij debuut op EK

Annemarie Worst. Foto: Omroep Gelderland - archief

NUNSPEET - Annemarie Worst is bij haar debuut op het EK veldrijden bij de senioren, vierde geworden. De Nunspeetse kwam 46 seconden later binnen dan de Belgische winnares Sanne Cant.

Worst reed in het Tsjechische Tabor voor het eerst mee bij de senioren. De 21-jarige Nunspeetse werd begin dit jaar wereldkampioen bij de beloften. Ze rijdt dit seizoen ook mee bij de senioren en eindigde afgelopen weekend nog als vierde bij de Super Prestige Veldrit in Ruddervoorde. Tweede in Tabor werd de Nederlandse Lucinda Brand, gevolgd door de Italiaanse Alice Maria Arzuffi. Zie ook: Worst en Arensman naar EK Veldrijden Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl