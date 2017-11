Gemeenteraadslid Doetinchem aangereden, van dader ontbreekt elk spoor

DOETINCHEM - Gemeenteraadslid Govert Jan Pontier van de gemeente Doetinchem is aangereden. Hij ligt nu in het Slingeland Ziekenhuis met een gebroken enkel en schaafwonden. Van de dader van het ongeluk ontbreekt ieder spoor, deze is doorgereden na het ongeluk.

Dat ongeluk gebeurde vrijdag kort na middernacht op de kruising van de Barlhammerweg en Liemersweg, net buiten Doetinchem. Pontier zat op de fiets en was bijna thuis na een avond in de stad met een vriendin. 'Ik wilde niet te laat in bed liggen, omdat ik zaterdag weer een afspraak had', zegt hij tegen De Gelderlander.

De Wehlenaar maakt het naar omstandigheden goed, zo schrijft hij op zijn Facebook: 'Het zal nog even duren voor ik weer op eigen benen kan staan. Maar het gaat naar omstandigheden best goed met mij.'

Dader reed door

Van de dader ontbreekt ieder spoor. Volgens Pontier had de auto vermoedelijk zijn lichten uit en had de auto ook niet getoeterd of geremd. De politie heeft daarom ook een oproep geplaatst voor getuigen.