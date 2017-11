Vitesse-PEC leek nergens op en blijft dan ook 0-0

ARNHEM - Vitesse tegen PEC Zwolle deed pijn aan de ogen en eindigde in 0-0. De Arnhemmers oogden nog vermoeid van de Europa League en PEC was duidelijk voor een punt gekomen.

92e: Deze lijdensweg is ten einde. 0-0 is de enige juiste uitslag.

90e: Mason Mount forceert nog een opening, maar zijn voorzet komt net niet aan.

88e: De slotfase sluit tot dusverre perfect aan bij de rest van de wedstrijd: er gebeurt niks.

84e: Bryan Linssen speelt één van zijn mindere wedstrijden.

80e: Nog tien minuten in een wedstrijd die maar voort suddert.

77e: PEC-volger Joran Inan (met capuchon) valt bijna in slaap.

75e: Thulani Serero raakt geblesseerd, maar gaat toch weer door.

71e: Alexander Büttner kreeg veel kritiek na enkele mindere optredens, maar vandaag is hij foutloos en geeft hij ook goede aanvallende impulsen.

67e: Er is nu nog maar één ploeg die voetbalt en dat is Vitesse.

65e: Navarone Foor schiet van afstand, maar geen probleem voor Boer.

62e: Eindelijk een goede kans voor Vitesse. Milot Rashica schiet, Boer heeft daar moeite mee en Tim Matavz slaat bijna toe.

60e: Het eerste kwartier van de tweede helft past bij de eerste helft qua saaiheid.

54e: Remko Pasveer oogt een paar keer wat onzeker en dat levert schamperende geluiden op vanaf de Theo Bos-tribune.

51e: Fankaty Dabo duelleert goed en de fans scanderen direct zijn naam.

48e: Mason Mount zet een goede aanval op, maar krijgt tot zijn irritatie de bal niet terug.

46e: Normaal gesproken kan de tweede helft nooit slechter zijn dan de eerste.

45e: De ontzettend vervelende eerste helft zit erop.

43e: Remko Pasveer pakt een inzet van Saymak.

41e: Er gebeurt werkelijk helemaal niets interessants.

36e: Thomas Bruns is toch niet fit genoeg en Mount komt erin.

35e: Mount gaat erin komen. Maar de bal wil er niet uit.

31e: Mason Mount loopt zich warm.

29e: Fankaty Dabo is veel aan de bal bij Vitesse.

24e: Vitesse ontsnapt als Israelsson de bal bijna over de lijn glijdt.

23e: Henk Fraser sprak donderdag van een collectief falen. Nu is het meer een collectieve loomheid.

20e: Vitesse krijgt het lastiger, PEC heeft nu vooral de bal.

15e: De in purperen outfit gehulde scheidsrechter Makkelie, die ruim twee jaar geleden drie Vitesse-spelers rood gaf in de beker tegen Heracles.

13e: Het houdt allemaal nog niet over hier in Gelredome.

11e: Tim Matavz is een beetje moe volgens Fraser en dat lijkt hier ook al het geval.

8e: De Arnhemmers hebben meer balbezit zonder nog echt gevaarlijk te worden.

1e: Vitesse opent fel.

14.30 De wedstrijd begint. Vitesse speelt met rouwbanden voor Yakubu. Alexander Büttner speelde nog samen met de Ghanees.

14.25 Nu al een hoogtepunt. De vlucht van adelaar Hertog. De vogel legde een hele ingewikkelde route af om vervolgens op de lat te landen.

14.20 Bij PEC een speler die ooit onder contract stond bij Vitesse: Bram van Polen.

14.12 De warming up is in volle gang.

14.10 Alexander Büttner, die ter discussie staat bij Vitesse na wat mindere optredens, maar hij heeft toch krediet bij trainer Henk Fraser.

14.00 Een spandoek voor de overleden Abubakari Yakubu, die jarenlang voor Vitesse uitkwam en populair was door uitspraken als: "Moeten we tegen NEK? Lekker schoppen."

13.45 De laatste keer dat Vitesse tegen PEC speelde was in Zwolle. En toen werd met 3-1 verloren.

13.35 Mason Mount staat ernaast bij Vitesse. De Engelsman was tegen Zulte Waregem nog de beste man aan Arnhemse zijde.

13.30 PEC Zwolle is de verrassing van deze competitie. De ploeg staat vierde, één positie boven Vitesse.

13.25 Bij Vitesse ontbreekt Luc Castaignos, die tegen Zulte Waregem een hersenschudding opliep.

13.20 De nederlaag thuis tegen Zulte Waregem is hard aangekomen bij Vitesse. De Arnhemmers kunnen alleen in theorie nog overwinteren in Europa.

13.18 Dit zijn de elf van Vitesse vanmiddag:

Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.