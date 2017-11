Liveblog: Vitesse-PEC kan nog niet boeien

ARNHEM - Vitesse incasseerde donderdag een dreun in de Europa League. Vanmiddag de kans op eerherstel thuis tegen PEC Zwolle. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

TUSSENSTAND: 0-0 29e: Fankaty Dabo is veel aan de bal bij Vitesse. 24e: Vitesse ontsnapt als Israelsson de bal bijna over de lijn glijdt. 23e: Henk Fraser sprak donderdag van een collectief falen. Nu is het meer een collectieve loomheid. 20e: Vitesse krijgt het lastiger, PEC heeft nu vooral de bal. 15e: De in purperen outfit gehulde scheidsrechter Makkelie, die ruim twee jaar geleden drie Vitesse-spelers rood gaf in de beker tegen Heracles. 13e: Het houdt allemaal nog niet over hier in Gelredome. 11e: Tim Matavz is een beetje moe volgens Fraser en dat lijkt hier ook al het geval. 8e: De Arnhemmers hebben meer balbezit zonder nog echt gevaarlijk te worden. 1e: Vitesse opent fel. 14.30 De wedstrijd begint. Vitesse speelt met rouwbanden voor Yakubu. Alexander Büttner speelde nog samen met de Ghanees. 14.25 Nu al een hoogtepunt. De vlucht van adelaar Hertog. De vogel legde een hele ingewikkelde route af om vervolgens op de lat te landen. 14.20 Bij PEC een speler die ooit onder contract stond bij Vitesse: Bram van Polen. 14.12 De warming up is in volle gang. 14.10 Alexander Büttner, die ter discussie staat bij Vitesse na wat mindere optredens, maar hij heeft toch krediet bij trainer Henk Fraser. 14.00 Een spandoek voor de overleden Abubakari Yakubu, die jarenlang voor Vitesse uitkwam en populair was door uitspraken als: "Moeten we tegen NEK? Lekker schoppen." 13.45 De laatste keer dat Vitesse tegen PEC speelde was in Zwolle. En toen werd met 3-1 verloren. 13.35 Mason Mount staat ernaast bij Vitesse. De Engelsman was tegen Zulte Waregem nog de beste man aan Arnhemse zijde. 13.30 PEC Zwolle is de verrassing van deze competitie. De ploeg staat vierde, één positie boven Vitesse. 13.25 Bij Vitesse ontbreekt Luc Castaignos, die tegen Zulte Waregem een hersenschudding opliep. 13.20 De nederlaag thuis tegen Zulte Waregem is hard aangekomen bij Vitesse. De Arnhemmers kunnen alleen in theorie nog overwinteren in Europa. 13.18 Dit zijn de elf van Vitesse vanmiddag: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl