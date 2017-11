Liveblog: Kan Vitesse de Europese kater wegspoelen tegen PEC Zwolle?

ARNHEM - Vitesse incasseerde donderdag een dreun in de Europa League. Vanmiddag de kans op eerherstel thuis tegen PEC Zwolle. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

13.30 PEC Zwolle is de verrassing van deze competitie. De ploeg staat vierde, één positie boven Vitesse. 13.25 Bij Vitesse ontbreekt Luc Castaignos, die tegen Zulte Waregem een hersenschudding opliep. 13.20 De nederlaag thuis tegen Zulte Waregem is hard aangekomen bij Vitesse. De Arnhemmers kunnen alleen in theorie nog overwinteren in Europa. 13.18 Dit zijn normaal gesproken de elf van Vitesse vanmiddag: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Mount; Rashica, Matavz, Linssen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl