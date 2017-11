Slachtoffer brand fietsenzaak Ede: 'Ik had de pyjama al aan'

EDE - Bewoners van een aantal appartementen in Ede werden overvallen door de brand die gisteren in een fietsenzaak op de begane grond woedde.

Jan Eckhardt is een kwieke man van 90. Hij woont boven de fietsenzaak op de derde etage. De buurtzorg was net geweest, toen bij hem werd aangebeld met de melding dat hij zijn woning moest verlaten: 'Ik zat al in mijn pyjama. Ik heb er snel een dikke jas over aangedaan en ben meegegaan naar de overkant.'

Lichte paniek

Eckhardt raakte in eerste instantie niet in paniek door de melding van de brand: 'Ik heb jaren in het leger gezeten.' Hij was zeer te spreken over de opvang aan de overkant in het café: 'We kregen daar meteen koffie.' Pas toen hij aan zijn bakje koffie zat, sloeg er een lichte vorm van paniek toe: 'Ik had geen portemonnee bij me. En ik besefte dat ik niet bereikbaar was.' Hij vroeg nog of hij terug naar huis mocht om zijn spulletjes te halen: 'Maar dat mocht niet.'

Eckhardt hoefde zich niet te vervelen in het café: 'Ik heb lekker darten zitten kijken. Hopelijk kan ik vanavond ongestoord verder kijken.'

