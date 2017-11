Eventjes weg en dan staat er een inbreker in je huis

ZUTPHEN - Een vrouw die aan de Borrostraat in Zutphen woont, stuitte zaterdagmiddag op een inbreker in haar huis. Dat meldt de politie op Facebook.

De vrouw was even weggegaan en had de deur op slot gedaan. Toen ze terugkwam, zag ze een inbreker in haar huis staan. Hij had een laptop in zijn handen.

Toen de vrouw begon te schreeuwen, rende de man weg. Via de voordeur ging hij er met de laptop vandoor.

Het gaat om een blanke man van ongeveer 1 meter 75. Hij heeft een normaal postuur en blond haar, dat aan de zijkanten is opgeschoren. De man had donkere kleding aan.