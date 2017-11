Auto belandt in tuin

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Een man is zaterdagavond in Barneveld met zijn auto in een tuin beland.

Dat gebeurde rond 20.15 uur aan de Nijkerkerweg. De man kwam met zijn wagen tegen een hekwerk tot stilstand. De wagen liep veel schade op. De man bleef ongedeerd. Het is niet bekend waardoor het misging.