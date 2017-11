Onduidelijkheid over toekomst Achilles'29

voorzitter Harrie Derks

GROESBEEK - Het is volkomen onduidelijk of de gewonnen derby tegen De Treffers de laatste wedstrijd van Achilles'29 is geweest.

Er zijn sterke aanwijzingen dat het einde verhaal is voor het eerste elftal van Achilles en Jong Achilles, omdat de club al drie maanden niet maar aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Maar dat wil niemand bij de Groesbeekse club bevestigen. Trainer Eric Meijers heeft zijn selectie vrij gegeven tot en met maandag, maar gaat ervan uit dat er dinsdag gewoon weer wordt getraind. Aanvoerder Boy van de Beek heeft er ook nog vertrouwen in. "Ik geloof dat het goed komt." Zie ook: Achilles in steeds grotere nood

