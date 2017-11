Achilles met 2-1 voor in spectaculaire derby tegen De Treffers

GROESBEEK - Achilles'29 en De Treffers spelen in Groesbeek de beladen derby tegen elkaar. De tussenstand is 2-1.

Het is mogelijk de laatste derby, omdat het voortbestaan van Achilles op het spel staat. De supporters van De Treffers zorgden voor een echte derbysfeer met vuurwerk en rode slingers.

Achilles begon feller en kwam na een mooie aanval via Niek Versteegen op 1-0. De Treffers was aanvankelijk laks, maar na wat opstootjes en wilde overtredingen kwamen de gasten beter in de wedstrijd. De derde doelman van Achilles Desny Royendijk onderscheidde zich met een geweldige redding op een inzet van Bram Eltink.

Na rust nam de druk van De Treffers alleen maar toe. Cedric Badjeck scoorde met het hoofd, maar het doelpunt werd wegens buitenspel geannuleerd. Na een prachtige aanname kwam Boy van de Beek naar binnen en verraste hij doelman Niels Kornelis met een leep schot: 2-0.

Maar De Treffers sloeg direct terug via Pim Balkestein. En meteen daarop kreeg Jesse Edge van Achilles rood wegens natrappen. Ondertussen amuseerden de fans van De Treffers zich met liedjes over het mogelijke faillissement van Achilles. Maar de thuisclub hield met tien man knap stand, met name Felomina haalde veel weg.