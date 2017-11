Vloeren school Arnhem lijken veilig

ARNHEM - De leerlingen van Leerpark Presikhaaf in Arnhem kunnen vanaf maandag waarschijnlijk weer naar school.

De school aan de IJssellaan ging vorige week vrijdag op slot omdat er twijfels waren over de vloeren. De school heeft dezelfde vloeren als de parkeergarage in Eindhoven die eerder dit jaar instortte.

Zaterdag werd met grote bakken water getest, 18.000 liter in totaal, of de vloeren sterk genoeg zijn. De test lijkt geslaagd. Waarschijnlijk wordt zaterdagavond definitief duidelijk of de school maandag weer opengaat.

De theorievakken gaan sowieso door. Is het niet in het Leerpark, dan wel op een andere locatie.

